Vlada zaključuje mandate več veleposlanikov

Ljubljana, 28. aprila - Vlada je na današnji seji sprejela predloge, da se poleti veleposlanikom na Slovaškem, Danskem, v Italiji, Združenih arabskih emiratih in v Egiptu zaključijo mandati. Predlog bo zdaj romal k predsedniku republike. V sedanji opoziciji so sicer že izrazili nasprotovanje določenim imenovanjem, ki so tesno povezani z odhajajočo vlado.