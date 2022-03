Vlada menjuje veleposlanika na Hrvaškem in v Belgiji

Ljubljana, 31. marca - Vlada je danes sprejela sklep o odpoklicu slovenskih veleposlanikov v Belgiji in na Hrvaškem ob izteku njunih mandatov. Prav tako je razrešila dosedanjo ter imenovala novo nacionalno koordinatorko za odnose z Unijo za Sredozemlje in odobrila napotitev policijskih atašejev v Budimpešto in Podgorico.