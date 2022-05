Planinska zveza v svoje vrste vabi nove markaciste

Ljubljana, 7. maja - Obiskovalci gora se pogosto šele v megli, temi, na uničeni poti ali ko zaidejo, zavejo pomena markacij, usmerjevalnih tabel in urejenih poti, ki omogočajo varnejši in brezskrbnejši obisk gora. Za tem stoji skoraj 900 markacistov Planinske zveze Slovenije (PZS), ki zaradi vse večjega obiska gora potrebujejo nove in pomlajene moči.