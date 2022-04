Nižje ležeče planinske koče odprte, v visokogorju vztraja sneg

Ljubljana, 26. aprila - Nižje ležeče planinske koče so odprte in vabijo planince, da jih obiščejo. Visokogorje in osojna pobočja pa so še pokriti s snegom, nekaj je tudi novozapadlega, zato veljajo vsa priporočila za zimsko obiskovanje gora, opozarjajo v Planinski zvezi Slovenije (PZS). Posebno previdnost zahtevajo tudi klože, pomrznjen sneg in snežišča.