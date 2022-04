Planinska zveza Slovenije za gibalno ovirane pripravlja 12 pohodov

Ljubljana, 10. aprila - Planinska zveza Slovenije letos v okviru akcije Gibalno ovirani gore osvajajo, ki se bo začela 14. aprila, pripravlja 12 pohodov. Na vsakem pohodu pričakujejo več kot 60 udeležencev. Prvi pohod pa bo na Plački stolp. Do konca septembra bodo tako potekali pohodi po poteh Gorenjske, Štajerske in Dolenjske, so sporočili iz planinske zveze.