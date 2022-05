Gradnja podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu pri Krškem gre h koncu

Krško, 8. maja - Maja lani začeta gradnja nove podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem Podlogu pri Krškem se približuje koncu, so te dni sporočili s krške občine. Celotna naložba bo stala približno 3,5 milijona evrov, 1,1 milijona evrov bo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Preostanek bo pokrila Mestna občina Krško, so dodali.