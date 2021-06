V Velikem Podlogu v Občini Krško uredili komunalno infrastrukturo

Krško, 3. junija - V Velikem Podlogu v Občini Krško so v sredo uradno odprli novourejeno komunalno infrastrukturo. Naložba je stala 1,6 milijona evrov, občina pa jo je v celoti pokrila z lastnim proračunskim denarjem. Dela so potekala od lanskega poletja do letošnje pomladi, uporabno dovoljenje zanjo je občina dobila v začetku maja.