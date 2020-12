V Velikem Podlogu pri Krškem bodo gradili novo podružnično šolo in otroški vrtec

Krško, 7. decembra - Krški župan Miran Stanko in predsednik uprave krške družbe Kostak Miljenko Muha sta nedavno podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem Podlogu. Naložba bo občinski proračun stala nekaj več kot tri milijone evrov. Graditi naj bi začeli prihodnje leto.