Na Ptuju že osma izvedba festivala Salon Sauvignon

Ptuj, 7. maja - Dominikanski samostan in njegova okolica na Ptuju bo danes znova prizorišče že osmega festival vina, kulinarike in umetnosti Salon Sauvignon. Dogodek združuje vinarje, gostince, ljubitelje vina in gurmane ter glasbo in poezijo. Organizatorji letos obljubljajo okoli 60 vinarjev, večinoma iz Slovenije, nekaj pa jih bo tudi iz sosednje Hrvaške.