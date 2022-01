Na Meranovem posebna trgatev na rojstni dan nadvojvode Janeza

Limbuš, 20. januarja - V vinogradu univerzitetnega centra za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede so danes izvedli trgatev za vino posebne kakovosti. Za datum te izjemne trgatve so izbrali rojstni dan nadvojvode Janeza, ki velja za začetnika sodobnega vinogradništva na Štajerskem.