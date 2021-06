Na 55. ocenjevanju podravskih vin letos 153 vzorcev

Marezige, 2. junija - Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor so danes pripravili ocenjevanje vinskega letnika 2020 na območju vinorodne dežele Podravje. Tradicionalnega ocenjevanja, ki je potekalo 55. leto zapored, se je letos udeležilo 65 vinarjev, ki so strokovni komisiji oddali 153 vzorcev vin, med njimi letos le štiri vina posebnih kakovosti in 11 penin.