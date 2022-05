Mariborski študenti v novo sezono prostovoljstva

Maribor, 8. maja - Študenti pod okriljem študentske organizacije mariborske univerze so ta teden na Pohorju, kjer so v sodelovanju s Planinskim društvom Drava Maribor urejali in markirali planinske poti, začeli novo sezono prostovoljstva. Vrhunec aktivnosti bo že 23. Študentska delovna brigada, ki bo tokrat od 18. in 25. julija potekala v Ormožu.