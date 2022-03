Mladinski svet Slovenije razpisal natečaj Prostovoljec leta 2021

Ljubljana, 9. marca - Mladinski svet Slovenije je razpisal natečaj Prostovoljec leta 2021, v okviru katerega bodo izbrali najboljše prostovoljce in prostovoljke, najboljši prostovoljski in mladinski projekt ter najboljšega mladinskega voditelja oz. voditeljico minulega leta. Namen natečaja je poudariti pomen in razširjenost prostovoljstva. Prijave zbirajo do 15. aprila.