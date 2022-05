Ema računa na dovoljenje za cepiva proti omikronu do septembra

Amsterdam, 5. maja - Cepiva proti zelo nalezljivi koronavirusni različici omikron bi lahko dovoljenje za uporabo prejela najpozneje do konca septembra, je danes ocenila Evropska agencija za zdravila (Ema). Najboljše možnosti za to imata ustrezno prilagojeni cepivi tipa mRNK podjetij Moderna in BioNTech, poroča nemška tiskovna agencija dpa.