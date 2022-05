WHO: Pandemija covida vzela med 13,3 in 16,6 milijona življenj

Ženeva, 5. maja - Pandemija covida-19 je v letih 2020 in 2021 posredno ali neposredno vzela med 13,3 in 16,6 milijona življenj, ocenjuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Številka, ki je približno trikratnik smrti, pripisanih neposredno covidu, temelji na presežni umrljivosti v danem obdobju.