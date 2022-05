V slovenjgraškem Adientu še zadnjih 19 zaposlenih dobilo odpovedi

Slovenj Gradec, 5. maja - V slovenjgraškem obratu multinacionalke Adient, kjer je v teku postopek likvidacije, je še zadnjih 19 zaposlenih dobilo odpovedi. Zadnji delavci podjetje zapuščajo konec maja, so za STA pojasnili v službi za odnose z javnostmi koncerna Adient. Navedli so še, da so pogajanja za prodajo prostorov obrata v zaključni fazi.