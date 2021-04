V Adientu dogovorili višje odpravnine od zakonsko določenih

Slovenj Gradec, 22. aprila - Zastopniki lastnikov slovenjgraškega obrata družbe Adient ter predstavniki delavcev in sindikata so končali pogajanja za višje odpravnine za 430 delavcev obrata, ki ga konec leta zapirajo. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so z doseženimi višjimi odpravninami zadovoljni, konkretnih številk, za koliko so višje, pa ne razkrivajo.