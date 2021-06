V Adientu bodo delavcem začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi

Slovenj Gradec, 28. junija - Potem ko je predstavnik multinacionalke Adient marca sporočil, da bo v Slovenj Gradcu zaprl proizvodnjo delov za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov, bodo danes delavcem začeli vročati prve odpovedi pogodb o zaposlitvi. Danes in v torek bo odpovedi prejelo okoli 150 od skupno 430 delavcev, preostali postopno do maja prihodnje leto.