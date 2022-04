Italija do konca maja podaljšuje veljavna pravila za vstop v državo

Rim, 29. aprila - Italija namerava podaljšati veljavna pravila za potovanja v in iz države do 31. maja, ki med drugim vključujejo predložitev potrdila PCT. Prav tako ostaja v veljavi obveznost nošenja mask v javnem prometu in zaprtih prostorih. V restavracijah, barih ali trgovinah pa ne bo več potrebno predložiti covidnega potrdila.