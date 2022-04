Maribor, 28. aprila - Darja Kocbek v komentarju Čas negotovosti in tveganj piše o proračunskih dokumentih, ki jih je treba še v tem mesecu poslati v Bruselj. Poudarja, da v njih odhajajoča vlada ni predlagala novih ukrepov, in dodaja, kaj to pomeni za novo vlado Roberta Goloba.