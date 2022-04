Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) za letos napoved rasti BDP v Sloveniji znižal s 4,7 na 4,2 odstotka. Pisale so tudi o tem, da vlada za tri mesece podaljšuje znižane trošarine za energente.