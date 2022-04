Finance o okrevanju in odpornosti članic EU (28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Teja Grapulin v komentarju Iz okrevanja v okrevanje piše, da je bil obrat od koronašoka k okrevanju članic EU hiter in je s sabo prinesel poleg dobrih tudi slabe novice. Od upada povpraševanja med korono do velikega poskoka v povpraševanju in s tem zastojev v dobavnih verigah in pomanjkanja surovin, posledično pa rasti cen surovin in energentov.