Štuhec: Velika poraženca volitev KUL in Počivalšek

Ljubljana, 25. aprila - Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je bila na nedeljskih volitvah v DZ večja od napovedi in pričakovanj, je za STA izpostavil moralni teolog in komentator Ivan Štuhec. Po njegovi oceni je sicer velika poraženka povezava KUL, saj sta iz DZ izpadli LMŠ in SAB, prav tako je velik poraženec predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek.