Objavljena razpisa za direktorja in strokovnega direktorja ptujske bolnišnice

Ptuj, 22. aprila - Ptujska bolnišnica je danes v skladu s torkovo odločitvijo sveta omenjenega zavoda v Uradnem listu in na svoji spletni strani objavila razpisa, s katerima za štiriletni mandat išče novega direktorja in strokovnega direktorja bolnišnice. Obema dosedanjima, Anici Užmah in Teodorju Pevcu, se namreč aktualni mandat izteče konec junija.