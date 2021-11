Za gradnjo ptujske urgence prispele tri ponudbe

Ptuj, 10. novembra - Na razpis ministrstva za zdravje, s katerim bodo izbrali izvajalca gradnje dolgo pričakovanega urgentnega centra v ptujski splošni bolnišnici, so prispele tri ponudbe. Kot je razvidno na portalu javnih naročil, so jih do predvidenega roka poslali Pomgrad, Medicoengineering in Makro 5 Gradnje, vse pa so znotraj ocenjene investicijske vrednosti.