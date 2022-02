Ptujska bolnišnica dobila finančni načrt za leto 2022

Ptuj, 21. februarja - Svet zavoda ptujske bolnišnice je na petkovi seji potrdil program dela in finančni načrt za letošnje leto, ki so ga pripravili na osnovi izhodišč ministrstva za zdravje. Dokument predvideva za dobrih 38 milijonov evrov prihodkov in slabih 40.000 evrov manj odhodkov, tako da bolnišnica planira pozitiven zaključek leta.