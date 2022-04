NIJZ ob tednu cepljenja: Koristi cepiv pretehtajo nad stranskimi učinki

Ljubljana, 24. aprila - Od danes do prihodnje sobote obeležujemo evropski in svetovni teden cepljenja, ki letos poteka pod geslom Dolgo življenje za vse. Na NIJZ ob tem poudarjajo, da so posledice zbolevanja nesorazmerno velike v primerjavi s stroški in neželenimi učinki cepljenja. Spomnili so, da je cepljenje posameznikom in človeštvu prineslo ogromno zdravstveno korist.