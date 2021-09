V letošnjem šolskem letu bodo proti HPV prvič lahko cepljeni tudi dečki

Ljubljana, 3. septembra - Z novim šolskim letom bodo pri nas proti virusu HPV po deklicah začeli cepiti tudi dečke. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalni inštitut za javno zdravje so na današnji novinarski konferenci pozvali starše k odločitvi za cepljenje otrok, saj je to ključno za zmanjšanje raka na materničnem vratu.