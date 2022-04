Na okrogli mizi poudarili pomen cepljenja

Ljubljana, 19. aprila - Zdravstveni strokovnjaki so na okrogli mizi STAkluba pred pričetkom evropskega in svetovnega tedna cepljenja govorili o pomenu cepljenja. Opomnili so, da je cepljenje pomagalo izkoreniniti nekatere smrtonosne bolezni, in iskali razloge za dvome posameznikov v cepljenje. Poudarili so pomen komunikacije in zaupanja med zdravniki in pacienti.