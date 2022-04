Ukom predstavil slikovno monografijo o osamosvojitvenem letu Slovenije

Ljubljana, 20. aprila - Založba Družina in urad vlade za komuniciranje (Ukom) sta danes predstavila skupni projekt, monografijo Zmagoslavno leto - Osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije. Slikovna monografija opisuje dogodke v času med 23. decembrom 1990 in 15. januarjem 1992, ko smo si Slovenci izborili samostojno državo, so sporočili iz urada.