Južna Koreja in ZDA začeli skupne vojaške vaje

Seul, 18. aprila - Ameriške in južnokorejske vojaške sile so danes začele redne skupne vojaške vaje, ki tokrat potekajo v času povečanih napetosti na Korejskem polotoku. V okviru devetdnevnih vaj želijo okrepiti skupne operacijske sposobnosti in obrambne zmogljivosti, so sporočile ameriške sile.