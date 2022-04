Zore in Cvikl: Jezusovo vstajenje prinaša novo življenje

Ljubljana, 17. aprila - Kristjani so se na veliko noč že navsezgodaj zjutraj in dopoldne zbrali v cerkvah, kjer so potekle velikonočne maše. Nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl sta v svojih pridigah izpostavila Jezusovo vstajenje kot nekaj, kar prinaša novo upanje in življenje. "Kristus je vstal in živi. Vstali in živeli bomo tudi mi," je sporočilo povzel Zore.