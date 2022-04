Janša obdaril ukrajinske otroke in z njimi okraševal ukrajinski kruh

Ljubljana, 16. aprila - Premier Janez Janša je danes obiskal ukrajinski dobrodelni center v ljubljanskem BTC, kjer od torka nudijo pomoč beguncem iz Ukrajine ter poskušajo odraslim in otrokom olajšati bivanje v Sloveniji. Janša je ukrajinske otroke obdaril z velikonočno pisanko in z njimi ustvarjal dekoracijo za ukrajinski tradicionalni kruh, so sporočili z vlade.