Slovenski škofje v velikonočnem voščilu: Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica

Ljubljana, 16. aprila - Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja, so slovenski škofje zapisali v velikonočnem voščilu. Jezus je po njihovih besedah vstal, da bi sam živel v nas in da bi bili božjega življenja deležni tudi mi. Slednje pa se bo v polnosti udejanjilo v večnosti, so dodali.