Spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke v znamenju naraščanja inflacije in vojne v Ukrajini

piše dopisnik STA iz ZDA Robi Poredoš

Washington, 15. aprila - V ponedeljek se začenjajo dogodki ob spomladanskem zasedanju finančnih ministrov in guvernerjev bank članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Na prvem mestu bodo letos razprave o naraščajoči inflaciji v razvitih državah na čelu z ZDA in o posledicah ruskega napada na Ukrajino.