Prvi mož svetovne banke opozoril pred povečanjem revščine, lakote in dolgov

Varšava, 12. aprila - Ruska invazija na Ukrajino je prinesla podražitve hrane in energentov, to pa bo še povečalo revščino in lakoto ter zvišalo dolgove revnih držav po svetu, je izpostavil predsednik Svetovne banke David Malpass. Razvite države je pozval, naj pustijo svoje trge odprte, naj odpravijo ovire za trgovino in spremenijo politike, ki koncentrirajo bogastvo.