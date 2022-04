V okviru IMF bo maja zaživel nov sklad za pomoč revnejšim državam

Washington, 14. aprila - Mednarodni denarni sklad (IMF) bo v pomoč državam z nizkim in srednjim nacionalnim dohodkom na prebivalca, ki se soočajo z dlje časa trajajočimi izzivi, kot so pandemija covida-19 in podnebne spremembe, vzpostavil vsaj 45 milijard dolarjev težak Sklad odpornosti in vzdržnosti (RST), ki bo na voljo od 1. maja letos.