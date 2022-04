Maribor, 17. aprila - Mestna občina Maribor bo na podlagi letnega programa športa letos razdelila športnim društvom več kot štiri milijone evrov, so sporočili z občine. Na javni razpis je prispelo 106 vlog, odobrili so jih 89, 13 so jih zavrnili, štiri vloge pa so zavrgli.