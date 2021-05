V Mariboru polemike glede občinskega financiranja športa

Maribor, 14. maja - Lista za pravičnost in razvoj (LPR) je danes pozvala podžupana Mestne občine Maribor Sama Petra Medveda k odstopu zaradi domnevnih nepravilnosti pri financiranju športnih društev in klubov v občini. Podžupan vztraja, da sta bila razpisa za zadnji dve leti izvedena zakonito in pregledno, zato o morebitnem odstopu ne razmišlja.