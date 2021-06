Mestni svet podprl strategijo športa Maribora

Maribor, 22. junija - Mariborski mestni svetniki so danes v prvi obravnavi sprejeli občinsko strategijo športa, do naslednje obravnave pa med drugim zahtevali širšo javno razpravo na to temo. Soglašali so tudi s prodajo občinskega deleža v Dimnikarstvu Maribor in osnutkom lokalnega energetsko podnebnega koncepta.