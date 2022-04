Solidarnostni dodatek vojnim veteranom z nekaj zamude

Ljubljana, 14. aprila - Solidarnostni dodatek po zadnjem protikoronskem zakonu so večinoma prejeli že vsi upravičenci, nanj čakajo le še vojni veterani. Do konca marca bi jim ga moralo izplačati ministrstvo za obrambo, kjer so povedali, da so imeli nekaj težav zaradi usklajevanja evidenc. Izplačilo napovedujejo prihodnji teden.