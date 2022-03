Solidarnostni dodatek predvidoma v četrtek še vojnim veteranom in invalidom

Ljubljana, 30. marca - Potem ko so solidarnostni dodatek dobili upravičenci z odločbo o nezaposljivosti na podlagi zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter so hkrati upravičeni do varstvenega dodatka, naj bi ga v četrtek vojnim veteranom in invalidom, ki prejemajo veteranski, invalidski ali družinski dodatek, izplačalo še ministrstvo za obrambo.