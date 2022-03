Invalidom in vojnim veteranom danes solidarnostni dodatek

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo danes izplačalo solidarnostni dodatek po zadnjem protikoronskem zakonu vojnim veteranom, vojnim invalidom in invalidom v višini 150 evrov. Izplačilo bo prejelo 3026 upravičencev v skupni višini 453.900 evrov, so sporočili.