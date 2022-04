Nevladne organizacije pozivajo k ustavitvi postopkov za masovno krčenje gozdov

Ljubljana, 11. aprila - Nevladne organizacije Cipra Slovenija, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Focus in Umanotera so v luči dodatka k pogodbi o upravljanju državnih gozdov vlado med drugim pozvale k ustavitvi postopkov, ki bi privedli do masovnega poseka gozda. Želijo pa si tudi razrešitve nejasnosti, povezanih s posekom.