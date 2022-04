Ministrstvo potrdilo namero o spremembi namembnosti gozdov

Kočevje, 6. aprila - Na ministrstvu za kmetijstvo so potrdili skorajšnji podpis dodatka k pogodbi o upravljanju državnih gozdov, po katerem bo lahko SiDG gozdove, ki so jih občine opredelile kot kmetijska zemljišča, izkrčil in jim spremenil katastrsko kulturo. Kot pravijo, pa se bo to zgodilo le, če bosta izražen interes in dano dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije.