V Levici nasprotujejo skorajšnji spremembi glede možnosti krčenja gozdov

Ljubljana, 8. aprila - V poslanski skupini Levica nasprotujejo podpisu dodatka k pogodbi o upravljanju državnih gozdov, po katerem bo lahko SiDG gozdove, ki so jih občine opredelile kot kmetijska zemljišča, izkrčil in jim spremenil katastrsko kulturo. Takšen posek bi pomenil zmanjšanje kakovosti bivanja za prebivalce Slovenije ter napad na gozdarsko stroko, so opozorili.