Prenehali veljati ukrepi proti širjenju ptičje gripe

Ljubljana, 11. aprila - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi ugodne epizootiološke situacije preklicala ukrepe zaradi pojava visoko patogene aviarne influence pri prostoživečih pticah. Ne glede na to pa je rejce perutnine pozvala k izvajanju biovarnostnenih ukrepov, s katerimi se zmanjšuje možnost vnosa bolezni v rejo in prenos med rejami.