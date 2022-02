Nekoliko zrahljani ukrepi proti širjenju ptičje gripe

Ljubljana, 15. februarja - Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo sklep o spremembi ukrepov zaradi pojava visoko patogene aviarne influence pri prostoživečih pticah. Z današnjim dnem je tako dovoljeno rediti perutnino in ptice v ujetništvu v ograjenem prostoru, krmiti in napajati pa jih je še naprej treba v zaprtih prostorih, so sporočili iz uprave za varno hrano.