Če ne bo sprememb glede pojavnosti ptičje gripe, kmalu delna sprostitev ukrepov

Ljubljana, 22. januarja - Ukrepi, ki so jih pristojni uvedli, potem ko so 27. decembra lani potrdili vdor ptičje gripe v rejo domače perutnine, bodo, če se stanje ne spremeni, prenehali veljati v sredo, 26. januarja, so za STA pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ukrepi, ki se nanašajo na celo Slovenijo, medtem ostajajo v veljavi.