Prelivanja krvi v Ukrajini ni ustavil niti papežev poziv k prazničnemu premirju

pripravila Andreja Seršem Dobaj

Kijev/Moskva, 10. aprila - Kljub vrsti visokih obiskov v Kijevu in pozivu papeža k velikonočni prekinitvi ognja se prelivanje krvi v Ukrajini nadaljuje. Zgroženost nad ruskim napadom na železniško postajo v Kramatorsku se še ni polegla, ko so našli nova trupla civilistov blizu Kijeva in sporočili, da so Rusi kopali jarke na območju visokega sevanja v Černobilu.